SOIREE PLAGE – Pinède du front de mer Saint-Cyprien, 14 juin 2025 18:00, Saint-Cyprien.

Pyrénées-Orientales

Samedi 14 juin de 18h à 23h > Grand pique-nique tiré du sac, des grilladins se chargent de la cuisson.

Chacun vient avec son pique-nique et ses couverts,

barbecues à disposition et apéritif offert par la Mairie.

Dress code blanc.

Tout public.

English :

Saturday, June 14, 6pm-11pm > Big picnic pulls? from the bag, with grillers doing the cooking.

Bring your own picnic and cutlery,

barbecues available and aperitif offered by the Town Hall.

Dress code: white.

Open to all.

German :

Samstag, 14. Juni, 18.00-23.00 Uhr > Großes Picknick aus der Tüte, Griller kümmern sich um das Kochen.

Jeder bringt sein Picknick und sein Besteck mit,

grills stehen zur Verfügung und der Aperitif wird vom Rathaus angeboten.

Dresscode: weiß.

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Sabato 14 giugno dalle 18.00 alle 23.00 > Grande picnic, tutto al sacco, con i grigliatori che cucinano.

Portate il vostro picnic e le vostre posate,

barbecue a disposizione e aperitivo offerto dal Comune.

Codice di abbigliamento: bianco.

Aperto a tutti.

Espanol :

Sábado 14 de junio de 18:00 a 23:00 > Gran picnic, todo empaquetado, con los asadores cocinando.

Traiga su propio picnic y cubiertos,

barbacoas disponibles y aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento.

Código de vestimenta: blanco.

Abierto a todos.

L’événement SOIREE PLAGE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-05-19 par OT DE SAINT CYPRIEN