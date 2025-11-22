Soirée Planche à partager & Beaujolais Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais

Soirée Planche à partager & Beaujolais

Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais Place des Halles Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée planche à partager et dégustation du Beaujolais nouveau (à partir de 18h).

Précédée dans la même salle, d’une après-midi Jeux de société et Jeux en bois à partir de 15h Entrée gratuite Buvette et crêpes. .

Salle des Fêtes de Sauzé-Vaussais Place des Halles Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine apepm.sauzevaussais@gmail.com

English : Soirée Planche à partager & Beaujolais

German : Soirée Planche à partager & Beaujolais

Italiano :

Espanol : Soirée Planche à partager & Beaujolais

L’événement Soirée Planche à partager & Beaujolais Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Pays Mellois