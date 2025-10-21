Soirée Planétarium et observation du ciel étoilé Maison du Lieutenant Servoz

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 4 EUR

Début : 2025-10-21 19:00:00

fin : 2025-10-21 21:30:00

2025-10-21

Franchissez la porte du planétarium et embarquez pour un voyage immersif jusqu’aux confins du système solaire. Si le ciel est clair, la soirée se poursuivra à l’extérieur, avec une observation du ciel au télescope.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81

English :

Step through the planetarium door and embark on an immersive journey to the farthest reaches of the solar system. If the sky is clear, the evening continues outside, with a telescopic observation of the sky.

German :

Gehen Sie durch die Tür des Planetariums und begeben Sie sich auf eine immersive Reise zu den Grenzen des Sonnensystems. Wenn der Himmel klar ist, können Sie den Abend im Freien mit einer Himmelsbeobachtung durch ein Teleskop fortsetzen.

Italiano :

Varcate la porta del planetario e intraprendete un viaggio immersivo verso le regioni più lontane del sistema solare. Se il cielo è limpido, la serata continuerà all’aperto, con un’osservazione telescopica del cielo.

Espanol :

Cruce la puerta del planetario y embárquese en un viaje envolvente a los confines del sistema solar. Si el cielo está despejado, la velada continuará en el exterior, con una observación telescópica del firmamento.

