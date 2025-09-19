Soirée Planète Ciel Musée des arts et métiers Paris

Soirée Planète Ciel au Musée des Arts et Métiers

Véritable « lieu d’émerveillement », l’ancienne église de Saint-Martin-des-Champs mêle harmonieusement collections techniques et architecture médiévale.

À l’occasion de la sortie de la bande dessinée Planète Ciel le 24 septembre prochain, Matrice et Dunod investissent le musée pour un moment hors du temps !

Entre les murs de ce lieu enchanté, vivez un voyage entre les époques : le passé, le présent et le futur de l’aviation se visitent par l’intermédiaire de l’art, de la culture ou de la prospective. Plongez dans les archives du secteur pour le faire raisonner avec les enjeux contemporains ; écoutez les voix d’un podcast signé Louie Media pour saisir les ambivalences du voyage ; découvrez la fiction pour explorer nos imaginaires collectifs.

Le voyage s’effectue les ceintures attachées, guidés par des pilotes issus de mondes différents : celui de l’art, de la politique, de l’industrie, du militantisme, de la recherche… dont les noms seront très prochainement dévoilés. La suite de la soirée fera ensuite place à un parcours libre, propice aux rencontres et aux échanges d’idées : parce que la transition prend racine dans des récits partagés.

La bande dessinée Planète Ciel

Quels futurs pour l’aviation et le voyage ? La question n’a jamais été aussi brûlante et prend une résonance toute particulière à la sortie de l’été. Haute saison des déplacements aériens, elle réveille aussi des injonctions contradictoires :

L’avion est l’incarnation parfaite des paradoxes inhérents à nos sociétés modernes : symbole de progrès, mais aussi de l’économie mondialisée, consumériste, et du tourisme de masse. Souvent associé à un type d’activités élitistes, énergivores et qui reflète notre rapport de prédation envers la nature ; il permet également de maintenir les connexions diplomatiques, de créer des partenariats commerciaux, de créer des milliers d’emplois et favorise l’altérité en permettant aux voyageurs de découvrir le monde.

Aujourd’hui, nos usages de l’aviation incarnent nos choix face à la pression climatique. Une question plus large se pose alors : faut-il préserver nos modes de vies actuels coûte que coûte ? Y renoncer ? Les transformer ? Les réguler ?

C’est en rêvant de répondre positivement à ces questions que Matrice et Dunod ont donné naissance à Planète Ciel, une bande dessinée unique ouvrant la voie à de nouveaux récits autour de l’aviation et du voyage.

Matrice et la résidence Planète Ciel

Centre d’innovation et de prospective basé à Paris, Matrice interroge les transformations technologiques et sociétales à venir. Spécialistes de la conception, du lancement et du pilotage de projets complexes, Matrice dirige des programmes de formation, un incubateur de jeunes entreprises à impact, des projets d’innovation et des résidences artistiques.

En septembre 2024, Matrice lance Planète Ciel, une résidence artistique et scientifique qui explore des récits d’avenir alternatifs autour du futur de l’aviation et du voyage. Nourrie par la participation de 80 experts et 30 organisations, cette aventure collective s’incarne dans 4 fictions créées par 4 auteurs et autrices, mais aussi dans les textes des parties prenantes de ce secteur . Le 19 septembre prochain, Dunod sortira en librairie une bande dessinée unique, fruit de la résidence Planète Ciel.

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris