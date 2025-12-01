SOIRÉE PLATINES 70’S 80’S

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Samedi 20 décembre 2025, le Sillon Lauzé vous propose une soirée platines Oldies but Goodies, autour de la musique des années 70 et 80. Pas de limite dans les styles que nos DJs sillonné.e.s choisiront pour vous faire groover rock, disco, funk, pop, reggae, etc… tout y passera ! Des tubes indémodables, bien sûr, mais pas seulement, et loin de là.. Bizarreries dansantes et autres tentatives musicales inattendues seront également de la partie, tant ces deux décennies où le vinyle régnait en maître sur l’industrie du disque ont été riches du point vue créatif !

Alors venez nombreuses et nombreux pour écouter, découvrir et savourer ce grand moment musical en faisant briller le dancefloor du Sillon Lauzé de vos plus belles chorégraphies.. Un bel échauffement en perspective avant la grande ligne droite des fêtes de fin d’année ! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

English :

L’événement SOIRÉE PLATINES 70’S 80’S Marvejols a été mis à jour le 2025-12-12 par 48-OT Gévaudan Destination