Soirée play’on Centre des Marais Vern-sur-Seiche Vendredi 13 février, 19h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Première soirée de 2026
En partenariat avec la médiathèque, nous invitons les jeunes de Vern à découvrir un jeu d’enquête narratif et numérique. Partez à la recherche d’Alice, une ado mystérieusement disparue.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-13T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-13T23:00:00.000+01:00
http://www.centredesmarais.asso.fr 02.99.62.83.27 accueil@centredesmarais.asso.fr http://www.centredesmarais.asso.fr
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327