Soirée play’on Centre des Marais Vern-sur-Seiche Vendredi 13 février, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Première soirée de 2026

En partenariat avec la médiathèque, nous invitons les jeunes de Vern à découvrir un jeu d’enquête narratif et numérique. Partez à la recherche d’Alice, une ado mystérieusement disparue.

Début : 2026-02-13T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T23:00:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr 02.99.62.83.27 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



