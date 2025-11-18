Soirée pleine lune & descente aux flambeaux ! Station de ski Gavarnie-Gèdre

Soirée pleine lune & descente aux flambeaux !

Un moment hors du temps dont la première édition a été un tel succès que nous ne pouvons que réitérer l’expérience…Imaginez, alors que d’habitude les pistes ferment à 17h, lors de ces soirées uniques nous invitons les skieurs à un tout autre programme… Après une ascension tous ensemble, nous proposons une pause gourmande (plateaux de charcuterie, fromage, vin & jus de fruit) au Col des Tentes afin de profiter de sa vue imprenable sur les sommets du Cirque de Gavarnie en attendant la tombée la nuit. Après le lever de lune tant attendu, c’est aux lumières des flambeaux de l’Ecole de Ski Française de la station et des lampes frontales que se fera la redescente à skis !

Sur réservation par mail.

La pleine lune aura lieu le mardi 3 mars 2026.

Événement accessible avec un forfait de ski et un supplément pour l apéritif. .

English :

A moment out of time, the first edition of which was such a success that we can’t wait to repeat the experience… Imagine, while the slopes usually close at 5pm, on these unique evenings we invite skiers to a completely different program… After an ascent together, we offer a gourmet break (platters of charcuterie, cheese, wine & fruit juice) at the Col des Tentes to take in the breathtaking view of the Cirque de Gavarnie peaks while waiting for nightfall. After the long-awaited moonrise, it’s back down on skis with the torches of the resort’s French Ski School and headlamps!

German :

Ein zeitloser Moment, dessen erste Ausgabe ein solcher Erfolg war, dass wir diese Erfahrung nur wiederholen können… Stellen Sie sich vor, während die Pisten normalerweise um 17 Uhr schließen, laden wir an diesen einzigartigen Abenden die Skifahrer zu einem ganz anderen Programm ein… Nach einem gemeinsamen Aufstieg schlagen wir eine Feinschmeckerpause (Wurst- und Käseplatten, Wein und Fruchtsaft) am Col des Tentes vor, um den atemberaubenden Blick auf die Gipfel des Cirque de Gavarnie zu genießen, während Sie auf den Einbruch der Nacht warten. Nach dem lang ersehnten Mondaufgang geht es mit den Fackeln der französischen Skischule und den Stirnlampen auf Skiern wieder hinunter!

Italiano :

La prima edizione è stata un tale successo che non vediamo l’ora di ripetere l’esperienza… Immaginate, mentre le piste di solito chiudono alle 17, in queste serate uniche invitiamo gli sciatori a un programma completamente diverso… Dopo una salita insieme, proponiamo una pausa gourmet (taglieri di salumi, formaggi, vino e succhi di frutta) al Col des Tentes per godere della vista mozzafiato sulle cime del Cirque de Gavarnie in attesa del tramonto. Dopo il tanto atteso sorgere della luna, si torna sugli sci con le torce della Scuola di sci francese del resort e le lampade frontali!

Espanol :

La primera edición fue tal éxito que estamos impacientes por repetir la experiencia… Imagínese, mientras que las pistas suelen cerrar a las 17:00, en estas veladas únicas invitamos a los esquiadores a un programa completamente distinto… Tras una ascensión juntos, proponemos una pausa gastronómica (tablas de embutidos, queso, vino y zumo de frutas) en el Col des Tentes para disfrutar de las impresionantes vistas sobre las cumbres del Circo de Gavarnie mientras se espera la caída de la noche. Después de la ansiada salida de la luna, volveremos a esquiar con las linternas de la Escuela de Esquí Francés de la estación y los frontales

