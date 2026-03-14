Soirée Pleines Lunes Caveau des maréchaux Semur-en-Auxois
Soirée Pleines Lunes Caveau des maréchaux Semur-en-Auxois samedi 21 mars 2026.
Soirée Pleines Lunes
Caveau des maréchaux 25, rue de la liberté Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Célébrons le retour du printemps, avec un DJ set electro de l’espace à partir de 20h !
L’association Pleines Lunes prévoit bar & restauration sur place ! Ouvert à tou.te.s !
Entrée sur participation libre (pour le fonctionnement de l’asso)
Embarque tes acolytes de la nuit et rejoignez-nous ! .
Caveau des maréchaux 25, rue de la liberté Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 68 28 01 naudet.julie@gmail.com
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English : Soirée Pleines Lunes
L’événement Soirée Pleines Lunes Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-10 par OT des Terres d’Auxois