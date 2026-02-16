Soirée Pluriculturelle Salle des fêtes Sainte-Cécile

Soirée Pluriculturelle

A L’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, l’ Association Reem-Doogo et ses adhérents sont heureux de vous revoir le Samedi 7 Mars 2026 à la salle des fêtes de Sainte-Cécile à partir de 19h30 pour une soirée aux couleurs variées et gustative, accompagné de Shelly Alone et de Jean Paul VICTORIN pour une agréable soirée.

Réservation au 06 64 09 29 87 ou 07 81 41 73 69. .

Salle des fêtes 5 rue de Bellevue Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 6 64 09 29 87 reem-doogo@outlook.fr

