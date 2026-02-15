Soirée poème madeleine Médiathèque Arnac-Pompadour
Soirée poème madeleine Médiathèque Arnac-Pompadour samedi 21 mars 2026.
Soirée poème madeleine
Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze
Quel est le poème qui vous touche le plus, votre poème-madeleine de Proust ? Venez-le lire…
Si vous écrivez, vous pouvez lire votre propre poème madeleine.
Un poème lu une madeleine offerte !
Invité d’honneur Valeriu STANCU (Pris Mallarmé 2025).
Inscription nécessaire pour votre créneau de passage auprés des médiathèques. .
Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
English : Soirée poème madeleine
