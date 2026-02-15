Soirée poème madeleine Médiathèque Arnac-Pompadour

Soirée poème madeleine

Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Quel est le poème qui vous touche le plus, votre poème-madeleine de Proust ? Venez-le lire…

Si vous écrivez, vous pouvez lire votre propre poème madeleine.

Un poème lu une madeleine offerte !

Invité d’honneur Valeriu STANCU (Pris Mallarmé 2025).

Inscription nécessaire pour votre créneau de passage auprés des médiathèques. .

Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

