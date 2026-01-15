Soirée Poèmes en liberté Bibliothèque Saint-Simon Paris

La poésie au fil du temps nous apporte un regard très personnel sur les êtres humains et sur le monde et pourtant un regard universel. De Victor Hugo à Raymond Devos, le poète voit et décrypte, dans un langage choisi, précieux et subtil ce que seul lui sait nous dire. Et c’est nous-même que nous découvrons grâce à lui.

Les poèmes sont lus par des jeunes femmes, élèves du cours de théâtre « Place au Palace », qui toutes aiment la beauté poétique de la langue française et la restituent pour notre plus grand bonheur.

Charles Baudelaire, Victor Hugo, Jacques Prévert et Raymond Devos lus par les élèves de l’atelier « A voix haute » de Place au Palace !

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-19T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-19T19:00:00+02:00_2026-03-19T20:30:00+02:00

Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris

+33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Saint-Simon et trouvez le meilleur itinéraire

