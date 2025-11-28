Soirée Poésie Adeline YZAC dira Masousera ma maison Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda

Soirée Poésie Adeline YZAC dira Masousera ma maison

Médiathèque de Sarlat Auditorium Sarlat-la-Canéda Dordogne

Gratuit

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

L’association Enéart et la Médiathèque de Sarlat présentent

Poèmes dits en voix nue Masousera ma maison

47 poèmes se déploient en 47 minutes.

Ecrits jour après jour entre la mi-novembre 2023 et la mi-mars 2024.

Poèmes dits en voix nue, cinq langues s’y entendent.

Poèmes qui sinuent dans un enchaînement de chroniques de l’ordinaire, cherchent çà et là une chute comme dans la nouvelle ou laissent filer quelques pointes inattendues, prennent le pli d’une histoire, y vont soudain d’élucubrations philosophiques, s’interrogent sur ce que peut être l’écriture et qui cependant restent poème.

Regard extérieur, pour la mise en voix, Alain de Caprile .

Médiathèque de Sarlat Auditorium Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 76 76 37

