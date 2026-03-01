Soirée poésie Balance ton poème Prêche Pontorson
Soirée poésie Balance ton poème Prêche Pontorson samedi 14 mars 2026.
Soirée poésie Balance ton poème
Prêche 7 rue du prêche Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
Date(s) :
2026-03-14
La saison 2026 s’ouvre au Prêche avec Balance ton poème , une soirée poésie toute en douceur, dans une atmosphère feutrée et chaleureuse. Un moment pour partager ses mots, ses textes… ou simplement se laisser porter par ceux des autres. .
Prêche 7 rue du prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 10 71 13 27 prechepontorson@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée poésie Balance ton poème
L’événement Soirée poésie Balance ton poème Pontorson a été mis à jour le 2026-03-02 par OT MSM Normandie BIT Genêts