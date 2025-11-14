Soirée Poésie Cécile Coulon Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
Soirée Poésie Cécile Coulon
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
La Médiathèque vous propose une soirée consacrée à la poésie de Cécile Coulon, avec une lecture musicale de poèmes.
Sur inscription auprès de la Médiathèque. .
