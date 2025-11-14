Soirée Poésie Cécile Coulon Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Soirée Poésie Cécile Coulon

Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer

2025-11-14 18:00:00

2025-11-14

La Médiathèque vous propose une soirée consacrée à la poésie de Cécile Coulon, avec une lecture musicale de poèmes.

Sur inscription auprès de la Médiathèque. .

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

