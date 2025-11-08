Soirée Poésie Granges Clément Chevagny-sur-Guye

Soirée Poésie

Granges Clément 1 place de l’église Chevagny-sur-Guye Saône-et-Loire

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Le Foyer Rural de Chevagny- sur-Guye propose une soirée dédiée au poète allemand Wolfgang Borchert mort en 1947 à 26 ans, victime de la maladie et de la barbarie nazie.

Les textes dits par Gérard Schembri et Jean-Emmanuel Stamm seront accompagnés au oud traditionnel par Lahcen Bouhamoud et à la voix par Marie-Jo Schembri.

L’occasion de découvrir des textes qui dénoncent l’horreur de la guerre et disent PLUS JAMAIS CA ! .

Granges Clément 1 place de l’église Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 52 16

