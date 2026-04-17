Soirée poésie de l’Exposition Innocence Estelle Darve, dessins et poésies Ferme des Combes Piégros-la-Clastre
Soirée poésie de l’Exposition Innocence Estelle Darve, dessins et poésies Ferme des Combes Piégros-la-Clastre vendredi 17 avril 2026.
Piégros-la-Clastre
Soirée poésie de l’Exposition Innocence Estelle Darve, dessins et poésies
Ferme des Combes 1600 route des Combes Piégros-la-Clastre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Soirée poésie suivi d’un buffet Lecture de l’un de mes recueils
Innocence, Exposition d’Estelle Darve, dessins oniriques et poésies.
Innocence est une série de petits dessins colorés aux pastels secs et à l’eau.
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Ferme des Combes 1600 route des Combes Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 80 22 03 terretoile@gmail.com
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English :
Poetry evening followed by a buffet: Reading from one of my collections
Innocence, Exhibition by Estelle Darve, dreamlike drawings and poetry.
Innocence is a series of colorful pastel and watercolor drawings.
L’événement Soirée poésie de l’Exposition Innocence Estelle Darve, dessins et poésies Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme