Soirée poésie de l’Exposition Innocence Estelle Darve, dessins et poésies Ferme des Combes Piégros-la-Clastre

Piégros-la-Clastre

Soirée poésie de l’Exposition Innocence Estelle Darve, dessins et poésies

Ferme des Combes 1600 route des Combes Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Soirée poésie suivi d’un buffet Lecture de l’un de mes recueils



Innocence, Exposition d’Estelle Darve, dessins oniriques et poésies.

Innocence est une série de petits dessins colorés aux pastels secs et à l’eau.

.

Ferme des Combes 1600 route des Combes Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 80 22 03 terretoile@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poetry evening followed by a buffet: Reading from one of my collections



Innocence, Exhibition by Estelle Darve, dreamlike drawings and poetry.

Innocence is a series of colorful pastel and watercolor drawings.

L’événement Soirée poésie de l’Exposition Innocence Estelle Darve, dessins et poésies Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme