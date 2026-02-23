SOIRÉE POÉSIE Elne

SOIRÉE POÉSIE

3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne Pyrénées-Orientales

2026-03-21 18:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Pour fêter ce Printemps des Poètes qui met à l’honneur La liberté. Force vive, déployée , soirée poético-musicale.

18h30 Lectures poétiques par les membres de l’association Bulle de Carpe associée à Corinne Claude de la compagnie Acte.

19h Lectures musicales Traversée du désir.

Suivi d’un moment convivial autour d’un buffet.

3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie

To celebrate this Printemps des Poètes, which focuses on Freedom. Force vive, déployée , a poetic-musical evening.

6:30pm: Poetic readings by members of the Bulle de Carpe association, in association with Corinne Claude of the Acte company.

7pm: Musical readings: Traversée du désir.

Followed by a convivial buffet.

