SOIRÉE POÉSIE Elne

3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-21 18:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Pour fêter ce Printemps des Poètes qui met à l’honneur La liberté. Force vive, déployée , soirée poético-musicale.
18h30 Lectures poétiques par les membres de l’association Bulle de Carpe associée à Corinne Claude de la compagnie Acte.
19h Lectures musicales Traversée du désir.
Suivi d’un moment convivial autour d’un buffet.
3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
To celebrate this Printemps des Poètes, which focuses on Freedom. Force vive, déployée , a poetic-musical evening.
6:30pm: Poetic readings by members of the Bulle de Carpe association, in association with Corinne Claude of the Acte company.
7pm: Musical readings: Traversée du désir.
Followed by a convivial buffet.
