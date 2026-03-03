Soirée poésie en liberté La Chapelle Oloron-Sainte-Marie
vendredi 13 mars 2026.
Soirée poésie en liberté
La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Dans le cadre du Printemps des poètes, vous êtes invités à une soirée élaborée à plusieurs mains, à l’écoute de poèmes et de textes slamés, en lien avec la thématique nationale du Printemps des poètes Liberté. Force vive, déployée . Trois équipes vous proposeront chacune 20 minutes de poésie l’artiste slameuse Gabrielle Colibri avec les jeunes de la MECS Planterose (coordination Pôle culture de la Communauté de Communes du Haut-Béarn), Livre Sans Frontières et le Théâtre La Baraque. Suivi d’un pot de l’amitié.
La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 com.jeliote@hautbearn.fr
