Soirée poésie Espalion

5 rue du docteur Trémolières Espalion Aveyron

Amateur de poésie, venez partager les textes que vous aimez dans une ambiance chaleureuse !
5 rue du docteur Trémolières Espalion 12500 Aveyron Occitanie   contact@laubergeespalionne.fr

Poetry lovers, come and share the texts you love in a warm and friendly atmosphere!

