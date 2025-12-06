Soirée poésie Espalion
Soirée poésie Espalion jeudi 29 janvier 2026.
Soirée poésie
5 rue du docteur Trémolières Espalion Aveyron
Amateur de poésie, venez partager les textes que vous aimez dans une ambiance chaleureuse !
5 rue du docteur Trémolières Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr
English :
Poetry lovers, come and share the texts you love in a warm and friendly atmosphere!
