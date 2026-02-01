Soirée poésie et musique Et dans son chant, le Monde parle La Maison des 3 Métiers Crozon

Soirée poésie et musique Et dans son chant, le Monde parle

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

De et avec Jean-François Caparroy mise en scène de Malik Slimane Tichtich

Et si le langage, cet outil si performant de la pensée, nous empêchait de sentir le Monde ? Et si la musique nous permettait de retrouver un rapport direct avec l’indicible?

Il est des chemins invisibles entre les cœurs. Des chemins qu’aucune frontière ne saurait jamais fermer. Tout en nous interrogeant sur cette étrange habitude qu’ont les humains de vouloir catégoriser les choses, ce conte musical d’une grande beauté et à la mise en scène épurée, vous ouvrira les portes du Monde d’avant la parole. Un monde où le sentir et le son d’instruments aussi rares que délicats vous rappelleront que, malgré les frontières, tout est lié.

Et dans son chant le Monde parle est produit par Les artistes de passage (Auray)

Sortie en librairie le 15 décembre 2025 aux éditions Fine Pluie (Rabat) dans le recueil de poésie Chemins de JF Caparroy. .

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28

