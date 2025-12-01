Soirée Poèsie et Musique Nuages dès Thès Saint-Jean-d’Angély

Soirée Poèsie et Musique

Nuages dès Thès 5 rue de l’hôtel de la ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Poésie et musique avec Frédéric Caillère et François Henquet

.

Nuages dès Thès 5 rue de l’hôtel de la ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 05 50 salonludik@gmail.com

English :

Poetry and music with Frédéric Caillère and François Henquet

L’événement Soirée Poèsie et Musique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-12-09 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme