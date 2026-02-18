Soirée poésie Mediathèque de Morez Hauts de Bienne
Soirée poésie Mediathèque de Morez Hauts de Bienne jeudi 12 mars 2026.
Soirée poésie
Mediathèque de Morez 10 quai Jobez Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 18:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Dans le cadre du printemps des poètes, venez à la rencontre de deux auteurs locaux
Lecture d’extraits du recueil de poèmes Bric-à-brac sentimental, par l’auteur, Clément Liger.
Trio d’haïkus, le musical : poèmes d’inspiration japonaise interprétés par Philippe Pété, mis en musique par Pierre Bourgeois. Dédicaces et échanges avec les auteurs autour d’un verre de l’amitié.
Gratuit, sur inscription. .
Mediathèque de Morez 10 quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée poésie
L’événement Soirée poésie Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-02-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)