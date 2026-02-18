Soirée poésie Mediathèque de Morez Hauts de Bienne

Soirée poésie

Mediathèque de Morez 10 quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Dans le cadre du printemps des poètes, venez à la rencontre de deux auteurs locaux

Lecture d’extraits du recueil de poèmes Bric-à-brac sentimental, par l’auteur, Clément Liger.

Trio d’haïkus, le musical : poèmes d’inspiration japonaise interprétés par Philippe Pété, mis en musique par Pierre Bourgeois. Dédicaces et échanges avec les auteurs autour d’un verre de l’amitié.

Gratuit, sur inscription. .

Mediathèque de Morez 10 quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

