Soirée poésie hongroise : Les papilles de Babel : cap à Budapest ! Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Les papilles de Babel : cap à Budapest !

Le principe des Papilles de Babel est de déguster à l’aveugle des traductions d’un même grand texte de l’histoire de la littérature mondiale, à la façon dont on tastevine un grand cru ou dont on compare différentes versions d’un même chef d’œuvre musical. Tout au long de la soirée, trois experts écoutent, commentent et élisent ce qu’ils considèrent ce soir-là comme la meilleure traduction.

Cette fois, à l’occasion de la Journée hongroise de la poésie, le traducteur, chercheur et poète Guillaume Métayer nous emmène à Budapest pour découvrir les différentes versions d’un magnifique poème du grand poète hongrois Attila József (1905-1937), qui a été traduit par les plus grands poètes français.

Lectures des extraits par Félix Libris.

Choix de la meilleure traduction par les experts et vote du public.

La bibliothèque Arthur Rimbaud est heureuse d’accueillir le Centre culturel Hongrois pour une soirée placée sous le signe de la poésie !

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T19:00:00+02:00_2026-04-10T21:00:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Arthur Rimbaud et trouvez le meilleur itinéraire

