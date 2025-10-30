Soirée poésie : Lectures croisées Institut suédois Paris

À travers une polyphonie de langues et de récits, cette soirée interroge les frontières — géographiques, culturelles, intimes — et célèbre la richesse des identités hybrides. Les poèmes lus portent une critique sensible du rationalisme occidental comme unique vérité.

Comment se dire quand on vient de plusieurs mondes ? Comment transformer le vécu traumatique en création poétique ? Comment faire de la multiplicité une force, de la migration une mélodie ?

Avec :

Linnea Axelsson

Née en 1980 dans une famille same de l’extrême nord de la Suède, Linnea Axelsson est poète, romancière et historienne de l’art. Elle fait une entrée remarquée en littérature dès la publication de son premier texte, Ædnan (trad. Rachel Erdmann pour les éditions Paulsen), qui reçoit le Prix August 2018.

Née en 1983 à Téhéran, Athena Farrokhzad a grandi en Suède, à Göteborg. Elle est poétesse, dramaturge, traductrice et critique littéraire. Elle a publié les recueils de poésie Vitsvit (2013), Trado (2016), I rörelse (2019) et Åsnans år (2022). L’Arche éditeur publiera Vitsvit et Brev till Europa en français en 2027, dans des traductions de Jean-Baptiste Coursaud.

Noah Truong est né et vit à Paris. Poète, il organise et participe à des scènes ouvertes. Manuel pour changer de corpsest son premier ouvrage publié (Cambourakis). Avec ce texte, il avait fait partie des cinq finalistes du Prix de la poésie 2022.

Née à Montréal, Olivia Tapiero est écrivaine, traductrice, musicienne et performeuse. Elle est l’autrice de plusieurs romans dont Les murs (vlb éditeur), prix Robert-Cliche 2009 et Rien du tout (éditions Mémoire d’encrier), finaliste au Grand Prix du livre de Montréal et au Prix littéraires du Gouverneur général en 2021. Un carré de poussière (éditions du commun) est son cinquième livre.

Héloïse Brézillon est autrice~chercheure. Son travail hybride poésie, théorie & SF. En 2018 elle crée avec Margot Ferrera Mange tes mots, une bulle poétique où reprendre son souffle le temps d’une scène ouverte, d’un atelier d’écriture ou d’un podcast. T3M (éditions du commun) est son premier livre.

broohaha est un collectif et un studio qui a pour ambition de faire du sonore un objet d’attention des œuvres interactives et vivantes.

La modération est assurée par Ginkgo (Héloïse Brezillon) et Galatée (Margot Ferrera), du collectif Mange tes mots.

La soirée a été conçue avec Juliette Rousseau, autrice et éditrice, et Kholod Saghir, traductrice et fondatrice de Uppsala International Literature Festival.

En collaboration avec les éditions Paulsen, L’Arche éditeur, Cambourakis et les éditions du commun.

Informations pratiques

Lectures en suédois et en français (les lectures en suédois seront traduites en français)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Des poètes de Suède, de France et d’ailleurs se réunissent pour lire leurs textes, partager leurs voix, et explorer ensemble les thèmes de l’identité multiple, de l’appartenance, du déracinement et de la mémoire.

Le jeudi 30 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris