SOIRÉE POÉSIE Mende
SOIRÉE POÉSIE Mende jeudi 5 mars 2026.
SOIRÉE POÉSIE
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Soirée poésie dans le cadre du printemps des poètes.
Thématique 2026 Liberté. Force vive, déployée.
Entrée libre.
Renseignements 04 66 65 36 66 .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SOIRÉE POÉSIE Mende a été mis à jour le 2026-02-18 par Conseil Départemental