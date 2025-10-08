Soirée Poésie & Musique Je te dirai toujours des histoires Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Un voyage entre poésie et musique présentant des fables et poésies de La Fontaine, Hugo, Verlaine, Baudelaire… L’occasion de découvrir Dédale, chef d’œuvre méconnu d’André Stagnaro, poète provençal de la première moitié du vingtième siècle.

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 56 conservatoire@montelimar-agglo.fr

English :

A journey between poetry and music, featuring fables and poems by La Fontaine, Hugo, Verlaine, Baudelaire… An opportunity to discover Dédale, a little-known masterpiece by André Stagnaro, a Provençal poet from the first half of the twentieth century.

German :

Eine Reise zwischen Poesie und Musik mit Fabeln und Gedichten von La Fontaine, Hugo, Verlaine, Baudelaire… Eine Gelegenheit, Dédale zu entdecken, das unbekannte Meisterwerk von André Stagnaro, einem provenzalischen Dichter aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts.

Italiano :

Un viaggio tra poesia e musica, con favole e poesie di La Fontaine, Hugo, Verlaine, Baudelaire… Un’occasione per scoprire Dédale, il capolavoro poco conosciuto di André Stagnaro, poeta provenzale della prima metà del XX secolo.

Espanol :

Un viaje entre poesía y música, con fábulas y poemas de La Fontaine, Hugo, Verlaine, Baudelaire… Descubra Dédale, la obra maestra poco conocida de André Stagnaro, poeta provenzal de la primera mitad del siglo XX.

