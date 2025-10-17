SOIRÉE POÉSIE PAYS DE RÊVE Marvejols

SOIRÉE POÉSIE PAYS DE RÊVE Marvejols vendredi 17 octobre 2025.

SOIRÉE POÉSIE PAYS DE RÊVE

Cinéma Trianon Marvejols Marvejols Lozère

Tarif : 1 – 1 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Soirée Poésie Pays de Rêve

En vous faisant voyager à travers la Méditerranée, nous vous emporterons vers des Pays de rêves dans un grand partage poétique, avec des lectures, rencontres et spectacles.

Cette année, le festival Sources Poétique met à l’honneur la langue poétique arabe et vous invite à un grand partage culturel qui vous fera voyager à travers la Méditerranée.

Soirée Poésie Pays de Rêve

En vous faisant voyager à travers la Méditerranée, nous vous emporterons vers des Pays de rêves dans un grand partage poétique, avec des lectures, rencontres et spectacles.

Cette année, le festival Sources Poétique met à l’honneur la langue poétique arabe et vous invite à un grand partage culturel qui vous fera voyager à travers la Méditerranée, de l’Algérie à l’Occitanie, en passant par l’Iran.

Au programme de cette soirée inoubliable au Cinéma Le Trianon Marvejols

– 18h GRATUIT Tout public

Un rendez-vous autour de la poésie pour tous

-> Lecture Bilingue Rencontrez la grande poète algérienne Habiba Djahnine pour une lecture bilingue (français/arabe).

-> Spectacle Conté et Musical Découvrez Bouches décousues Poésie et broderie au féminin de l’Iran à l’Occitanie , un spectacle captivant de Céline Mistral mêlant français, occitan et persan.

-> Rencontre & Gourmandise Profitez d’une session de dédicaces et partagez une soupe offerte (préparée avec soin par Le Jardin de Cocagne), l’occasion d’échanger en toute convivialité.

– 20h30 Projection Tout public

->Poursuivez la soirée avec la projection du film Le Soleil assassiné de Abdelkrim Bahloul.

Bande-annonce https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=44858.html

—————————————-

Vendredi 17 octobre 2025

À partir de 18h00

Cinéma Le Trianon Marvejols .

Cinéma Trianon Marvejols Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr

English :

Pays de Rêve poetry evening

Taking you on a journey across the Mediterranean, we’ll take you to Dreamlands in a poetic sharing of readings, encounters and performances.

This year, the Sources Poétique festival honors the Arabic poetic language and invites you to share in a cultural experience that will take you on a journey across the Mediterranean.

German :

Poesieabend Traumländer

Auf einer Reise durch das Mittelmeer entführen wir Sie in Traumländer in einem großen poetischen Austausch mit Lesungen, Begegnungen und Aufführungen.

Dieses Jahr stellt das Festival Sources Poétique die arabische Gedichtsprache in den Vordergrund und lädt Sie zu einem großen kulturellen Austausch ein, der Sie auf eine Reise durch den Mittelmeerraum mitnimmt.

Italiano :

Serata di poesia Pays de Rêve

Attraversando il Mediterraneo, vi accompagneremo in un viaggio poetico nelle terre del sogno , con letture, incontri e performance.

Quest’anno il festival Sources Poétique rende omaggio alla poesia araba e vi invita a condividere un’esperienza culturale che vi porterà in un viaggio attraverso il Mediterraneo.

Espanol :

Velada poética Pays de Rêve

Mientras recorre el Mediterráneo, le llevaremos en un viaje poético a países de ensueño , con lecturas, encuentros y actuaciones.

Este año, el festival Sources Poétique rinde homenaje a la poesía árabe y le invita a compartir una experiencia cultural que le llevará de viaje por el Mediterráneo.

L’événement SOIRÉE POÉSIE PAYS DE RÊVE Marvejols a été mis à jour le 2025-10-13 par 48-CDT48