Soirée poésie : Tarik Kiswanson et invité·es Institut suédois Paris

Burcu Sahin, poétesse et traductrice, lira des extraits de son recueil Broderier (Albert Bonniers Förlag), reconnu par la critique suédoise, dans une traduction française de Esther Sermage. Le geste de broder devient une manière de faire émerger l’indicible, le traumatisme de l’exil. Les mains sont un vecteur d’expression ; les coutures, un langage. Dès lors, un choix se pose : se construire en suivant le fil ou se trouver en le brisant. Ces thématiques entrent en résonance avec le travail de Tarik Kiswanson, notamment The Weavers Machine, une œuvre où le tissage incarne les réalités simultanées de l’enracinement et du déracinement, du chez-soi et de l’ailleurs. La fibre individuelle contribue à la création d’un tissu collectif, où l’on est à la fois soi-même et l’autre, fil et motif. Si le fil et la trame portent des significations différentes pour Sahin et Kiswanson, ils se rejoignent dans l’exploration des identités fragmentées.

CHOUF, artiste et autrice française, partagera des extraits de Vie Mort Vie (Tumulte éditions), une œuvre hybride et performative qui interroge les dynamiques de conflit, de migration et de transformation dans les banlieues européennes.

Tarik Kiswanson lira des poèmes issus de ses différents recueils. Son écriture, comme son œuvre plastique, explore les réalités concomitantes du déracinement et de l’ancrage, de la résilience et de la reconstruction.

Informations pratiques

Lectures en français et en suédois (les lectures en suédois seront traduites en français)

Les lectures de Tarik Kiswanson seront en anglais

La rencontre entre Tarik Kiswanson et les poètes invité·es sera en anglais

Artiste mais aussi poète, Tarik Kiswanson tisse avec les poétesses française et suédoise un espace polyphonique où chaque langue participe d’un tissu commun de mémoire et de résistance. La traduction poétique y est envisagée comme une véritable création : chaque poème traduit devient une œuvre nouvelle, porteuse d’autres résonances et d’une identité propre.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-27T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-27T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-27T19:00:00+02:00_2025-11-27T20:30:00+02:00

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris