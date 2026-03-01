Soirée poétique

Salle des fêtes Céron Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La bibliothèque et l’AMAC vous proposent une soirée poétique, pour fêter l’évènement national du Printemps des Poètes ayant pour thème La liberté. Force vive, déployée animée par Pierre Desbot, de la compagnie théâtrale le chariot de thepsis pour une fête des mots et de l’imagination.

Première partie, libre aux poètes en herbe, enfants ou adultes de lire un poème de leur composition ou œuvre connue.

Un moment convivial sera proposé après le spectacle. .

Salle des fêtes Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 40 23 89

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English :

L’événement Soirée poétique Céron a été mis à jour le 2026-03-12 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III