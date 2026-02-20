Soirée poétique Éourres

Soirée poétique

Salle du Lézard vert Éourres Hautes-Alpes

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Dans le cadre du Printemps des poètes, venez lire, écoutez, récitez un poème de votre choix

La thématique proposée est Liberté, force vive déployée vous pouvez vous en inspirer ou pas…

Salle du Lézard vert Éourres 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 54 52 26 biblio.meouge@net-c.com

English :

As part of Printemps des poètes, come and read, listen to or recite a poem of your choice

The proposed theme is Freedom, the living force deployed : you may or may not be inspired by it…

