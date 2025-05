Soirée poétique et musicale Ecrire et chanter, c’était résister – Bibliothèque de Lamballe-Armor Lamballe-Armor, 22 mai 2025 18:00, Lamballe-Armor.

Début : 2025-05-22 18:00:00

fin : 2025-05-22 19:00:00

Une soirée pour se souvenir, en poésie et en musique !

Une soirée commémorative, entre la poésie et le chant, pour se souvenir de la libération de Lamballe du 6 août 1944.

Denis Flageul et les bénévoles du théâtre du Ha-Ha seront accompagnés du musicien Gilles Riot pour mettre en lumière des textes et des mots qui ont traversé le temps, jusqu’à nous.

Avec la participation de la MJC. Entrée libre et sans réservation. .

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

