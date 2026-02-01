Soirée poker avec les Bolides vers l’espoir Le Bourg d’Iré Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu
Le Bourg-d’Iré 4 Rue de la Libération Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 19:00:00
2026-02-21
Participez à notre tournoi organisé au profit de l’association Les Bolides Vers l’Espoir , qui soutient à travers cette action les familles d’enfants atteints de maladies neuromusculaires neurologiques, ainsi que les associations qui aident ces familles et enfants en réalisant leurs rêves.
Cette association a un objet caritatif de solidarité et de bienveillance, avec pour but la réalisation d’actions de ventes & d’activités variées en vue de recueillir des fonds pour soutenir les patients souffrant de maladies neuromusculaires & leurs familles, ou les associations (AFMTéléthon)
120 participants max.
Participation gratuite, buvette et restauration sur place.
Réservation obligatoire .
