Soirée poker avec les Bolides vers l’espoir Le Bourg d’Iré Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu

Le Bourg-d’Iré 4 Rue de la Libération Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

2026-02-21

Poker pour Les Bolides 21 Février 2026

Participez à notre tournoi organisé au profit de l’association Les Bolides Vers l’Espoir , qui soutient à travers cette action les familles d’enfants atteints de maladies neuromusculaires neurologiques, ainsi que les associations qui aident ces familles et enfants en réalisant leurs rêves.

Cette association a un objet caritatif de solidarité et de bienveillance, avec pour but la réalisation d’actions de ventes & d’activités variées en vue de recueillir des fonds pour soutenir les patients souffrant de maladies neuromusculaires & leurs familles, ou les associations (AFMTéléthon)

120 participants max.

Participation gratuite, buvette et restauration sur place.

Réservation obligatoire .

Le Bourg-d’Iré 4 Rue de la Libération Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 40 94 43

English :

Poker for Bolides February 21, 2026

