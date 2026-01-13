Soirée poker Montcresson
Soirée poker Montcresson vendredi 13 février 2026.
Soirée poker
1 Rue de Verdun Montcresson Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Soirée poker
Soirée poker à partir de 19h. sur réservation uniquement au 02 34 02 65 84. 15€ l’entrée, 5€ la recave. Lots panier garni à 40€, 3 bouteilles de vin , 1 repas gratuit. 15 .
1 Rue de Verdun Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 02 65 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Poker evening
L’événement Soirée poker Montcresson a été mis à jour le 2026-01-13 par OT GATINAIS SUD