Soirée poker

1 Rue de Verdun Montcresson Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Soirée poker

Soirée poker à partir de 19h. sur réservation uniquement au 02 34 02 65 84. 15€ l’entrée, 5€ la recave. Lots panier garni à 40€, 3 bouteilles de vin , 1 repas gratuit. 15 .

1 Rue de Verdun Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 02 65 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poker evening

L’événement Soirée poker Montcresson a été mis à jour le 2026-01-13 par OT GATINAIS SUD