Soirée poker

Nesploy Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée poker

Soirée poker. Inscription de 17 à 18h. 30€/personne pour 20 000 jetons. Si pré-réservation 5000 jetons offerts. Réservation au 06 38 09 60 22. 30 .

Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 38 09 60 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poker evening

L’événement Soirée poker Nesploy a été mis à jour le 2026-02-24 par OT GATINAIS SUD