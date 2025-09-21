Soirée Poker Night -My Beers Mours My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe
Soirée Poker Night -My Beers Mours
My Beers Mours 28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2025-09-21 17:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
My Beers Mours organise une soirée Poker.
Tournois conviviaux, sans argent, ouverts à tous les niveaux.
My Beers Mours 28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
English :
My Beers Mours is organizing a Poker evening.
Friendly, cash-free tournaments open to all levels.
German :
My Beers Mours organisiert einen Pokerabend.
Gesellige Turniere ohne Geld, offen für alle Niveaus.
Italiano :
My Beers Mours organizza una serata di poker.
Tornei amichevoli, senza contanti, aperti a tutti i livelli.
Espanol :
My Beers Mours organiza una velada de póquer.
Torneos amistosos, sin dinero en efectivo y abiertos a todos los niveles.
