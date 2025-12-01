Soirée Pool Party Piscine Islandia Paimpol

Soirée Pool Party

Piscine Islandia Lieu-dit Garden Toull Ar Werzhid Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Après plusieurs éditions à succès l’année dernière, nous vous invitons une nouvelle fois pour une soirée musicale dans nos bassins. Déjà rodé aux Pool party Paimpolaises, DJ Super se met à l’eau une nouvelle fois pour ambiancer notre piscine et vos longueurs. Il viendra accompagné de ses caisses pleines de vinyles tout styles qui raviront vos oreilles, et des lumières spéciales pour l’occasion qui vous en mettront plein les yeux ! Nouveauté cette année animations et jeux, en solo ou en équipe, pour tous les âges ! Soirée ouverte à toutes et tous tarifs habituels. .

Piscine Islandia Lieu-dit Garden Toull Ar Werzhid Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 20 54 57

