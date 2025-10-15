Soirée Pop Rock and Co Élève-toi Salle Othello Mareuil-sur-Lay-Dissais

Soirée Pop Rock and Co Élève-toi

Salle Othello Route de la Roche Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Spectacle musical et théâtral proposé par l’Ecole de Musique Intercommunale Sud Vendée Littoral

En première partie: Son Jazz Lab Big Band, sa classe de chant musiques actuelles et les classes CHAM du Collège Sainte-Ursule vous plongeront au coeur d’un des plus grands boulversements sociétaux des Etats-Unis, en faveur des droits du peuple afro-américain. On pourra y retrouver quelques figures majeures de ce mouvement ainsi qu’un éventail de créations musicales d’artistes engagés, associés à ce combat.

En deuxième partie: Le Jazz Lab Big Band, la classe de chant musiques actuelles et d’autres élèves continueront de ravir vos oreilles avec un répertoire autour d’Otis Redding. .

Salle Othello Route de la Roche Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 85 12 secretariat.emi@sudvendeelittoral.fr

English :

Musical and theatrical show presented by the Ecole de Musique Intercommunale Sud Vendée Littoral

German :

Musikalische und theatralische Aufführung, die von der Ecole de Musique Intercommunale Sud Vendée Littoral angeboten wird

Italiano :

Spettacolo musicale e teatrale realizzato dalla Scuola Intercomunale di Musica del Litorale Sud-Vandea

Espanol :

Espectáculo musical y teatral de la Escuela Intercomunal de Música del Litoral de la Vendée Meridional

