Soirée Pop Rock and Co Élève-toi Salle Othello Mareuil-sur-Lay-Dissais

Salle Othello Route de la Roche Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Spectacle musical et théâtral proposé par l’Ecole de Musique Intercommunale Sud Vendée Littoral
En première partie: Son Jazz Lab Big Band, sa classe de chant musiques actuelles et les classes CHAM du Collège Sainte-Ursule vous plongeront au coeur d’un des plus grands boulversements sociétaux des Etats-Unis, en faveur des droits du peuple afro-américain. On pourra y retrouver quelques figures majeures de ce mouvement ainsi qu’un éventail de créations musicales d’artistes engagés, associés à ce combat.
En deuxième partie: Le Jazz Lab Big Band, la classe de chant musiques actuelles et d’autres élèves continueront de ravir vos oreilles avec un répertoire autour d’Otis Redding. .
Salle Othello Route de la Roche Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 85 12 secretariat.emi@sudvendeelittoral.fr
English :
Musical and theatrical show presented by the Ecole de Musique Intercommunale Sud Vendée Littoral
German :
Musikalische und theatralische Aufführung, die von der Ecole de Musique Intercommunale Sud Vendée Littoral angeboten wird
Italiano :
Spettacolo musicale e teatrale realizzato dalla Scuola Intercomunale di Musica del Litorale Sud-Vandea
Espanol :
Espectáculo musical y teatral de la Escuela Intercomunal de Música del Litoral de la Vendée Meridional
