Soirée Pop Rock and Co, les Beats and the Beans Salle Othello Mareuil-sur-Lay-Dissais
Soirée Pop Rock and Co, les Beats and the Beans Salle Othello Mareuil-sur-Lay-Dissais samedi 21 mars 2026.
Soirée Pop Rock and Co, les Beats and the Beans
Salle Othello Route de la Roche Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée pop rock and Co
Après les concerts des Ateliers de musiques actuelles de l’Ecole de Musique intercommunale, vous aurez le plaisir de découvrir les Beats & Beans, un groupe French West Coast reprenant un cocktail de morecaux groovy, soul et rythm and blues. De toute beauté!
.
Salle Othello Route de la Roche Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Pop rock and Co evening
L’événement Soirée Pop Rock and Co, les Beats and the Beans Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud