Soirée Pop Rock and Co, les Beats and the Beans Salle Othello Mareuil-sur-Lay-Dissais

Soirée Pop Rock and Co, les Beats and the Beans

Salle Othello Route de la Roche Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée pop rock and Co

Après les concerts des Ateliers de musiques actuelles de l’Ecole de Musique intercommunale, vous aurez le plaisir de découvrir les Beats & Beans, un groupe French West Coast reprenant un cocktail de morecaux groovy, soul et rythm and blues. De toute beauté!

Salle Othello Route de la Roche Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Pop rock and Co evening

