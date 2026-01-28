Soirée Pop-Rock avec le groupe OUEST La Chapelle-Saint-Luc
Soirée Pop-Rock avec le groupe OUEST La Chapelle-Saint-Luc vendredi 13 mars 2026.
Soirée Pop-Rock avec le groupe OUEST
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 35 – 35 – 35 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Au programme, du rock authentique avec de nombreuses reprises U2, Coldplay, Tears for Fears, Simple Minds, Goldman, A-ha, The Weekend et bien d’autres…
Ambiance concert festif garanti ! .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Pop-Rock avec le groupe OUEST La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne