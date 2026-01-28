Soirée Pop-Rock avec le groupe OUEST La Chapelle-Saint-Luc

Soirée Pop-Rock avec le groupe OUEST

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 35 – 35 – 35 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Au programme, du rock authentique avec de nombreuses reprises U2, Coldplay, Tears for Fears, Simple Minds, Goldman, A-ha, The Weekend et bien d’autres…



Ambiance concert festif garanti ! .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

