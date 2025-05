Soirée pop – Saint-Uze, 30 mai 2025 07:00, Saint-Uze.

Drôme

Soirée pop 533 Rue du Stade Saint-Uze Drôme

Début : 2025-05-30

fin : 2025-05-30 19:00:00

2025-05-30

Le groupe smileys Live viendra illuminé la soirée avec des sons de la Pop Culture, des Beattles à Amy Winehouse, des Daft Punk au Jackson Five il y en aura pour tout les gouts!

533 Rue du Stade

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 26 50 32 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

The smileys Live band will brighten up the evening with sounds from Pop Culture, from the Beattles to Amy Winehouse, from Daft Punk to the Jackson Five, there will be something for everyone!

German :

Die Gruppe smileys Live wird den Abend mit Klängen aus der Popkultur erhellen, von den Beattles bis Amy Winehouse, von Daft Punk bis zu den Jackson Five ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Italiano :

Il gruppo Smiley Live illuminerà la serata con i suoni della cultura pop, dai Beattles a Amy Winehouse, dai Daft Punk ai Jackson Five, ce ne sarà per tutti i gusti!

Espanol :

El grupo smileys Live iluminará la velada con sonidos de la cultura pop, desde los Beattles a Amy Winehouse, desde Daft Punk a los Jackson Five, ¡habrá para todos los gustos!

