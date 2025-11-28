SOIRÉE POP TERRENOIRE + YOA Mende

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

2025-11-28

TERRENOIRE & YOA // Concert

TERRENOIRE

Comment s’aimer dans un monde au bord de l’étouffement ?

C’est l’une des questions à laquelle tente de répondre le duo Terrenoire, du nom de leur quartier d’enfance à Saint-Etienne, avec leur nouvel album protégé.e.

Après une Victoire de la musique en 2022 et une tournée dans toute la France, les deux frères ont décidé de prendre le temps pour revenir en beauté.

Leur musique est pensée comme un voyage cinématographique, traversant différentes scènes de la vie quotidienne, et composant ainsi une cartographie du monde actuel.

◥ Pour aller plus loin la captation de leur concert symphonique avec l’Orchestre du Nouveau Monde, filmé en janvier 2025 lors de l’Hyper week-end festival

YOA

Quand la pop française s’empare avec actualité des thèmes tels que les chagrins d’amitié, les violences sexuelles, la santé mentale ou encore l’hétéronormativité, elle s’incarne dans Yoa.

Son premier album La Favorite, est un album d’émancipation qui fait se côtoyer aussi bien la destruction que la reconstruction, en posant un regard ultra lucide sur notre société contemporaine.

Accompagnée de ses danseuses sur scène, Yoa nous embarquera dans son univers suave et cash, le même qui lui a valu le prix Révélation scène aux Victoires de la Musique en 2025.

♥ Si vous aimez Billie Eilish, FKA Twigs ou Annie Ernaux

Age Tout public

Lieu Théâtre de Mende

Durée 2h30

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

En partenariat avec Les Fadarelles Festiv’Allier.

Action culturelle Dans le cadre de leur protégé.e.tour, Terrenoire prend le temps de rencontrer les spectateur.rices.

À Mende, deux événements sont prévus

– Balances ouvertes, de 17h à 18h. Venez assister aux réglages techniques et découvrir les coulisses d’un concert réussi.

– Rencontre avec les artistes, de 18h à 19h. Rencontrez Théo et Raphaël Herrerias de Terrenoire pour discuter de leur tournée. Ce moment sera capté pour un podcast monté par leurs soins.

TERRENOIRE Raphaël Herrerias chant et guitare // Théo Herrerias chant et machines // Marc-Antoine Perrio guitare et basse // Lucas Eschenbrenner claviers // Grégoire Mainot batterie // Violaine Philippe régie générale

Charline de Cayeux son

YOA Yoanna Bolzi Artiste // Mélodie Gollé Danseuse // Eden Payet Danseuse // Wendy Résulme Danseuse // Marina Martin Régisseuse Générale // Taissa Arruda Tech Son FOH/MON // Marie Laverdant Tech Lumière // Maëva Atuvasa Déco + Chauﬀe // Maguelone Hardy Booking // Jérémy Alexandre Production // Laure Kaya Booking // Mathilde Maltaverne Management

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur le lien web .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

