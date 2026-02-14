Soirée porte-bonheur Salle polyvalente de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Soirée porte-bonheur

Salle polyvalente de Saint-Germain-Laprade Complexe sportif de la Plaine Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

choucroute + dessert + pièce + café/thé

Date :

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Les Tréteaux de Peynastre vous invitent à leur soirée porte-bonheur ! Venez manger une choucroute préparée avec amour, rire avec L’ACID L’Atomik Compagnie d’Improvisation Délirante, et peut-être même que vous aurez la chance d’avoir quelques surprises..

Salle polyvalente de Saint-Germain-Laprade Complexe sportif de la Plaine Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

English :

Les Tréteaux de Peynastre invite you to their lucky evening! Come and eat sauerkraut prepared with love, laugh with L’ACID L’Atomik Compagnie d’Improvisation Délirante, and maybe you’ll even be in for a few surprises…

L’événement Soirée porte-bonheur Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay