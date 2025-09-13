SOIRÉE PORTES OUVERTES 25 ANS LABORATOIRE SOUTERRAIN DE L’ANDRA Saudron

SOIRÉE PORTES OUVERTES 25 ANS LABORATOIRE SOUTERRAIN DE L’ANDRA Saudron samedi 13 septembre 2025.

SOIRÉE PORTES OUVERTES 25 ANS LABORATOIRE SOUTERRAIN DE L’ANDRA

Centre de l’Andra à Bure Saudron Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Tout public

À l’occasion des 25 ans du Laboratoire souterrain de l’Andra, venez vivre une expérience immersive et ludique inoubliable, lors de cette soirée portes ouvertes festive et gratuite ?

Au programme

– Un grand jeu immersif « Une soirée, 6 énigmes, 25 ans à revivre » Tout est prêt pour l’avant première du film célbrant les 25 ans du Laboratoire souterrain jusqu’à ce qu’un imprévu transforme la soirée en mission inattendue. Il se pourrait même qu’on ait besoin de votre aide. Etes-vous prêt a relever le défi ?

– Le village entreprises venez rencontrer plus d’une quinzaine d’exposants, partenaires essentiels qui contribuent chaque jour à l’exploitation et à la sécurité du laboratoire souterrain. Entreprises de génie civil, experts en ingénierie et acteurs locaux seront présents pour partager leur savoir-faire et inovations.

Mais aussi, explorez les galeries du laboratoire souterrain en réalité virtuelle, assitez aux démonstrations de pompiers, et laissez-vous surprendre par l’intéligence artificielle en milieu industriel avec Cigéfix, le robot développé par l’ecole des Mines de Nancy en partenariat avec l’ANDRA.

Stands de restauration pour petits et grands seront aussi proposés

Entrée gratuite et sans réservation?

Tenue confortable recommandée + pièce d’identité obligatoire pour les adultes?

?En savoir plus https://25anslaboratoireandra.com/ .

Centre de l’Andra à Bure Saudron 52230 Haute-Marne Grand Est +33 3 29 75 53 73

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SOIRÉE PORTES OUVERTES 25 ANS LABORATOIRE SOUTERRAIN DE L’ANDRA Saudron a été mis à jour le 2025-09-05 par Antenne de Joinville