SOIREE PORTES OUVERTES- ASSOCIATION VOIX À TOUS LES ÉTAGES Montpellier

SOIREE PORTES OUVERTES- ASSOCIATION VOIX À TOUS LES ÉTAGES
9 Rue de la Poésie Montpellier Hérault
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Vous pourrez échanger avec les chefs de choeur et des choristes, vous informer des dernières nouveautés du planning 2025-2026
et bénéficier de conseils sur le choix d’une chorale ou de cours de chant.
Voix à tous les étages ouvre les portes de ses locaux pour une rencontre conviviale
Et pourquoi pas tester votre registre vocal ?
Nous serons heureux de vous rencontrer lors de ce moment riche en échanges ! .
9 Rue de la Poésie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 81 16 38 80
English :
You’ll be able to chat with choirmasters and choristers, learn about the latest developments in the 2025-2026 schedule
and get advice on choosing a choir or singing lessons.
German :
Sie können sich mit Chorleitern und Chorsängern austauschen, sich über die neuesten Entwicklungen in der Planung 2025-2026 informieren
und erhalten Beratung bei der Wahl eines Chors oder Gesangsunterrichts.
Italiano :
Potrete parlare con direttori di coro e coristi, informarvi sugli ultimi sviluppi del programma 2025-2026
e ricevere consigli sulla scelta del coro o delle lezioni di canto.
Espanol :
Podrás hablar con directores de coro y coralistas, enterarte de las novedades del calendario 2025-2026
y recibir consejos para elegir un coro o clases de canto.
