SOIREE PORTES OUVERTES- ASSOCIATION VOIX À TOUS LES ÉTAGES Montpellier mercredi 5 novembre 2025.

9 Rue de la Poésie Montpellier Hérault

Début : 2025-11-05

2025-11-05

Vous pourrez échanger avec les chefs de choeur et des choristes, vous informer des dernières nouveautés du planning 2025-2026

et bénéficier de conseils sur le choix d’une chorale ou de cours de chant.

Voix à tous les étages ouvre les portes de ses locaux pour une rencontre conviviale

Mercredi 5 novembre de 18 h à 20 h

Et pourquoi pas tester votre registre vocal ?

Nous serons heureux de vous rencontrer lors de ce moment riche en échanges ! .

9 Rue de la Poésie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 81 16 38 80

English :

You’ll be able to chat with choirmasters and choristers, learn about the latest developments in the 2025-2026 schedule

and get advice on choosing a choir or singing lessons.

German :

Sie können sich mit Chorleitern und Chorsängern austauschen, sich über die neuesten Entwicklungen in der Planung 2025-2026 informieren

und erhalten Beratung bei der Wahl eines Chors oder Gesangsunterrichts.

Italiano :

Potrete parlare con direttori di coro e coristi, informarvi sugli ultimi sviluppi del programma 2025-2026

e ricevere consigli sulla scelta del coro o delle lezioni di canto.

Espanol :

Podrás hablar con directores de coro y coralistas, enterarte de las novedades del calendario 2025-2026

y recibir consejos para elegir un coro o clases de canto.

