Soirée portes ouvertes Bibliothèque Andrée Chedid Limeyrat

Soirée portes ouvertes Vendredi 3 octobre, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h29 Bibliothèque Andrée Chedid Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-03T23:29:00 – 2025-10-03T23:30:00

Première partie : Dernières visites avant clôture de l’exposition

« En Mongolie » de José Correa, en présence de l’artiste.

Puis lectures musicales par l’équipe d’animation de la bibli et Alain Strauss sur le thème de la Mongolie

Deuxième partie : musique live par Alain et Jean-Yves Labussière

puis scène ouverte avec VOUS :

vous pouvez ou non, seul ou à plusieurs, lire, dire, chanter, danser, montrer, jouer… bref, présenter ce qui vous plaît…

Bibliothèque Andrée Chedid 24210 Limeyrat Limeyrat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553040507 http://biblimeyrat.over-blog.com/

bibliothèque de Limeyrat