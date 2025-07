Soirée portes-ouvertes et visite d’exposition à 2angles 8 rue du Pré-Neuf Saint-Georges-des-Groseillers

Soirée portes-ouvertes et visite d’exposition à 2angles 8 rue du Pré-Neuf Saint-Georges-des-Groseillers vendredi 11 juillet 2025.

8 rue du Pré-Neuf 2angles Saint-Georges-des-Groseillers Orne

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-07-11 20:00:00

2025-07-11

2angles vous donne rendez-vous pour une soirée portes-ouvertes.

Cette soirée est l’occasion de se retrouver en ce début d’été, de découvrir l’exposition collective en cours ainsi que l’avancée des travaux dans nos espaces.

8 rue du Pré-Neuf 2angles Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 2 33 38 78 63 ophelie.sicot@2angles.fr

English : Soirée portes-ouvertes et visite d’exposition à 2angles

2angles invites you to an open evening.

This evening is an opportunity to get together at the start of summer, and discover the group exhibition currently on show, as well as the progress of work in our spaces.

German :

2angles lädt Sie zu einem Abend der offenen Tür ein.

Dieser Abend bietet die Gelegenheit, sich zu Beginn des Sommers zu treffen, die laufende Gruppenausstellung zu entdecken sowie den Fortschritt der Arbeiten in unseren Räumen zu verfolgen.

Italiano :

2angles vi invita a una serata aperta.

Questa serata è un’occasione per ritrovarsi all’inizio dell’estate e scoprire la mostra collettiva attualmente in corso e l’avanzamento dei lavori nei nostri spazi.

Espanol :

2angles le invita a una velada de puertas abiertas.

Esta velada es una oportunidad para reunirse al comienzo del verano y descubrir la exposición colectiva actualmente en cartel, así como el progreso del trabajo en nuestros espacios.

