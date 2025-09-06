Soirée portes ouvertes Saint-Sever

Soirée portes ouvertes Saint-Sever samedi 6 septembre 2025.

Soirée portes ouvertes

Aux Jacobins Saint-Sever Landes

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Essayez vous à une soirée jeux, gratuitement et pour toute la famille!!

Aux Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com

English : Soirée portes ouvertes

Try your hand at a free game night for the whole family!

German : Soirée portes ouvertes

Versuchen Sie sich an einem Spieleabend, kostenlos und für die ganze Familie!

Italiano :

Mettetevi alla prova con una serata di giochi gratuiti per tutta la famiglia!

Espanol : Soirée portes ouvertes

Pruebe suerte en una noche de juegos gratuitos para toda la familia

