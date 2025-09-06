Soirée portes ouvertes Saint-Sever
Soirée portes ouvertes Saint-Sever samedi 6 septembre 2025.
Soirée portes ouvertes
Aux Jacobins Saint-Sever Landes
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Essayez vous à une soirée jeux, gratuitement et pour toute la famille!!
Aux Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com
English : Soirée portes ouvertes
Try your hand at a free game night for the whole family!
German : Soirée portes ouvertes
Versuchen Sie sich an einem Spieleabend, kostenlos und für die ganze Familie!
Italiano :
Mettetevi alla prova con una serata di giochi gratuiti per tutta la famiglia!
Espanol : Soirée portes ouvertes
Pruebe suerte en una noche de juegos gratuitos para toda la familia
L’événement Soirée portes ouvertes Saint-Sever a été mis à jour le 2025-08-26 par Landes Chalosse