Soirée Portes Ouvertes Rue André Lwoff Vannes

Soirée Portes Ouvertes

Rue André Lwoff Campus de Tohannic UBS Vannes Morbihan

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

L’IAE Bretagne Sud, école universitaire de management de l’Université Bretagne Sud, organise sa soirée portes ouvertes.

Cet événement s’adresse aux lycéens, étudiants et parents souhaitant s’informer sur les formations universitaires en management (licences, masters, alternance) et mieux comprendre les voies d’accès à l’enseignement supérieur public. .

Rue André Lwoff Campus de Tohannic UBS Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 2 97 01 26 05

