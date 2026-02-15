Soirée portugaise Aguessac

Soirée portugaise

Soirée portugaise Aguessac samedi 14 mars 2026.

Soirée portugaise

Espace culturel Aguessac Aveyron

Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

2026-03-14

Au menu
Caldo verde
Bacalhau a Minhota
Queijo
Pasteis de nata
Vin et café compris

Soirée animée par Emanuel Fernandes

Organisée par l’APE de l’école Bellevue
RESERVATION AU 06 71 49 02 17 20  .

Espace culturel Aguessac 12520 Aveyron Occitanie +33 6 71 49 02 17 

