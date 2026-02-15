Soirée portugaise Aguessac

Soirée portugaise

Espace culturel Aguessac Aveyron

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date :

2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Au menu

Caldo verde

Bacalhau a Minhota

Queijo

Pasteis de nata

Vin et café compris

Soirée animée par Emanuel Fernandes

Organisée par l’APE de l’école Bellevue

RESERVATION AU 06 71 49 02 17 20 .

Espace culturel Aguessac 12520 Aveyron Occitanie +33 6 71 49 02 17

