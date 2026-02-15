Soirée portugaise Aguessac
Soirée portugaise Aguessac samedi 14 mars 2026.
Soirée portugaise
Espace culturel Aguessac Aveyron
Au menu
Caldo verde
Bacalhau a Minhota
Queijo
Pasteis de nata
Vin et café compris
Soirée animée par Emanuel Fernandes
Organisée par l’APE de l’école Bellevue
RESERVATION AU 06 71 49 02 17 20 .
Espace culturel Aguessac 12520 Aveyron Occitanie +33 6 71 49 02 17
