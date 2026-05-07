Soirée Portugaise Le Coup de Pompe Bouafles
Soirée Portugaise Le Coup de Pompe Bouafles samedi 20 juin 2026.
Bouafles
Soirée Portugaise
Le Coup de Pompe 1 chemin les Norets Bouafles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Envie de voyager le temps d’une soirée ? Le Coup de Pompe vous invite à une immersion totale au cœur du Portugal ! Entre gastronomie traditionnelle et ambiance musicale, préparez-vous à danser et à partager un moment unique.
Tarifs
– Formule Adulte (25 € hors boisson) Apéro + Plat + Dessert + Café.
– Formule Enfant jusqu’à 12 ans (12 €) Croque + Accompagnement + Dessert + Boisson.
La soirée sera rythmée par les sons de NL MUSIC pour une ambiance Musica de Baile garantie. Venez danser et vibrer au son des rythmes portugais ! .
Le Coup de Pompe 1 chemin les Norets Bouafles 27700 Eure Normandie +33 6 18 22 33 95 lecoupdepompe@gmail.com
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English : Soirée Portugaise
L’événement Soirée Portugaise Bouafles a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération